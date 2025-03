Australia, senatrice porta in Parlamento un salmone morto

La senatrice dei Verdi Sarah Hanson-Young ha mostrato un salmone morto, chiuso in una busta di plastica, durante una seduta in Parlamento. Si tratta di una singolare protesta contro le leggi proposte dal governo che proteggerebbero i controversi allevamenti di salmone in un'insenatura dichiarata patrimonio dell'umanità nello stato della Tasmania. I gruppi ambientalisti e il partito dei Verdi sono preoccupati per l'inquinamento da sostanze nutritive e chimiche causato dall'industria e per i suoi effetti sulla fauna marina, tra cui la rara razza Maugean, che si trova solo nei porti di Macquarie e Bathurst in Tasmania. .