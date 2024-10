Beyoncè in Texas per supportare Kamala Harris

La cantante Beyoncé è apparsa per la prima volta in pubblico nella campagna elettorale per le elezioni presidenziali statunitensi. Lo ha fatto a un comizio di Kamala Harris a Houston, venerdì 25 ottobre, affiancata dalla cantante delle Destiny’s Child Kelly Rowland. Beyoncé, originaria di Houston, ha parlato davanti a circa 30.000 sostenitori della vicepresidente, in un evento incentrato sui diritti all’aborto. “Sono qui come madre,” ha dichiarato, “la vostra libertà è un diritto umano.” Ha poi introdotto Harris, accolta dall'inno della sua campagna, "Freedom" di Beyoncé.