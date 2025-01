Biden: accordo Gaza è sul punto di essere chiuso

"Sto premendo per porre fine a questa guerra e arrivare ad un accordo, con la liberazione degli ostaggi, la fine delle ostilità, la sicurezza per Israele e permettere che ci sia l'accesso degli aiuti umanitari ai palestinesi che stanno soffrendo tantissimo in questa guerra iniziata da Hamas. Loro hanno passato l'inferno, molti sono stati uccisi, molte comunità sono state rase al suolo. I palestinesi meritano la pace e il diritto di determinare il proprio futuro. Israele merita le garanzie di sicurezza, gli ostaggi devono essere liberati e riportati alle loro famiglie e quindi stiamo lavorando con urgenza per chiudere questo accordo.".