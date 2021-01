Insediamento Biden: senza unità non c'è pace

A noi non servono guerre, non ci servono armi, assolutamente no. Noi dobbiamo semplicemente rispettare gli altri. Ci può essere un disaccordo. Certo che sì. Ma il disaccordo non deve trasformarsi in una guerra mondiale. Dobbiamo abbracciare le altre culture, e non dobbiamo invece abbracciare le manipolazioni delle altre culture, creiamo noi la cultura che vogliamo. Cari Americani, noi dobbiamo veramente essere diversi in questo momento. Gli Americani possono essere migliori rispetto a quanto vedo in questo momento. Ne sono certo, l'America è migliore di quella che vedo qui in questo momento.