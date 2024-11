Blinken: necessaria pressione su Hamas

C'è stato un silenzio quasi assordante nel mondo su Hamas, non solo per il rifiuto di impegnarsi su un cessate il fuoco, non solo per aver respinto anche delle proposte più piccole, perché non gli sarebbe costato nulla lasciare andare pochi ostaggi e avrebbero avuto anche il ritorno di alcuni prigionieri palestinesi. Non solo per questo. Ma un paio di settimane Israele ha detto: noi garantiremo il passaggio sicuro di ogni militante di Hamas fuori da Gaza se ci ridate i nostri ostaggi. E loro hanno rifiutato. Quindi qualcuno ne ha parlato? Il mondo è stato zitto su tutto questo. Quindi sarebbe un bene vedere anche una pressione genuina, vera su Hamas, affinché faccia la sua parte per porre fine a questa cosa che ha iniziato.