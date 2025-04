Katy Perry, a un'ora dal lancio della navicella spaziale New Shepard di Blue Origin, ha condiviso la sua emozione per la missione spaziale storica con un equipaggio tutto al femminile. Insieme alla cantante americana Lauren Sánchez, Gayle King, Aisha Bowe, Amanda Nguyen, Kerianne Flynn. La navicella ha fatto un breve volo suborbitale di circa 11 minuti per poi rientrare sulla terra .