Il kitesurfer olimpico Bruno Lobo ha compiuto un salvataggio drammatico al largo di Sao Luis, Brasile, soccorrendo una donna in difficoltà in mare. Lobo, anche medico, stava testando una telecamera il 10 gennaio quando ha sentito grida d’aiuto. Le immagini mostrano Lobo trasportare la donna sulla schiena usando il kite e la tavola per tornare a riva, dove due bagnini l’hanno aiutata. “Grazie a Dio è andato tutto bene,” ha detto Lobo, invitando alla prudenza in mare.