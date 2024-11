A Guerneville, in California, i residenti di Nelley Road sono rimasti isolati per ore sabato 23 novembre, con la strada principale sommersa da quasi un metro d’acqua a causa delle piogge record. Alcuni dei residenti hanno usato la loro barca per aiutare chi aveva bisogno di beni essenziali, mentre altri hanno utilizzato kayak o fuoristrada per attraversare l’acqua. "In momenti così si vede il meglio delle persone," dicono i residenti.