In un incidente stradale in Perù, nella provincia di Moyobamba, un autobus con studenti e un furgone sono precipitati fuori strada dopo una collisione, causando numerosi morti e decine di feriti. L’incidente è avvenuto sabato 23 novembre. Polizia e vigili del fuoco hanno soccorso i feriti e recuperato i corpi. I feriti sono ora ricoverati negli ospedali locali, come confermato dal Ministero della Salute.