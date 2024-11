A Busan, in Corea del Sud, 500 attivisti hanno formato un enorme messaggio contro l’uso di plastica. Il flash mob è stato organizzato domenica 24 novembre, in vista dei colloqui ONU sull'inquinamento da plastica. I manifestanti, provenienti da diverse nazioni, hanno marciato lungo la spiaggia di Haeundae con cartelli come "no plastic" e "life in plastic, not fantastic!". La conferenza mira a creare il primo trattato globale sulla plastica, affrontando produzione, uso e smaltimento.