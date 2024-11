Germania, cioccolaterie a pieno ritmo per i dolci natalizi

Con l’avvicinarsi del Natale le cioccolaterie in Germania lavorano a pieno ritmo per soddisfare la domanda. I 30 dipendenti della cioccolateria Amelie a Garmisch-Partenkirchen hanno prodotto 650 calendari dell’Avvento in una sola settimana per soddisfare la richiesta di dolci tradizionali. Tuttavia, il proprietario Linus Kaesser vive quest’anno con amarezza: i prezzi delle materie prime, come il cioccolato, sono quadruplicati. Nonostante le difficoltà, l’obiettivo è mantenere alta la qualità per i clienti affezionati.