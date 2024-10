California, Tesla dona Cybertruck alla polizia di Irvine

Il Dipartimento di Polizia di Irvine, in California, ha introdotto il primo Tesla Cybertruck in dotazione a una forza di polizia negli Stati Uniti. Il veicolo, presentato in un video con la colonna sonora di "Terminator" del 1984, sarà utilizzato per programmi di sensibilizzazione come il DARE (Drug Abuse Resistance Education) e altre iniziative comunitarie, ma non come mezzo di pattuglia standard. Il 3 ottobre, Tesla ha annunciato un richiamo per oltre 27.000 Cybertruck negli USA per un problema alla telecamera posteriore, con un aggiornamento software per risolverlo.