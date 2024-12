Tre esemplari adulti di pesce gatto gigante del Mekong sono stati avvistati di recente in Cambogia, riferiscono gli scienziati. Questa specie, endemica del Mekong e una delle più grandi e rare al mondo, è considerata in pericolo critico di estinzione. I tre pesci sono stati marcati e rilasciati nel fiume per permettere agli scienziati del progetto Wonders of the Mekong di studiare la loro migrazione e l’ecosistema del fiume.