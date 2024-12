Quattro persone sono rimaste ferite mercoledì 11 dicembre a Victoria, in Texas, dopo lo schianto di un piccolo aereo su un'autostrada trafficata. Tre dei feriti sono stati trasportati con lesioni non gravi, mentre uno è stato trasferito in un ospedale specializzato. La strada è stata chiusa fino a nuovo avviso e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per gestire l'emergenza.