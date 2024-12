Un'esplosione di gas al 28° piano di un grattacielo residenziale a Shenzhen, in Cina, ha provocato un violento incendio, uccidendo una persona. L'incidente, avvenuto in un quartiere benestante della città, ha richiesto l’intervento di 16 autopompe e 80 soccorritori. Le autorità stanno indagando per confermare le cause dell’esplosione .