il caos è in Congo, ma le radici sono in Ruanda. Non è un caso se il neo segretario di Stato Usa Marco Rubio ha chiamato il presidente Paul Kagame a Kigali per discutere della crisi che sta insanguinando nuovamente il paese del Centro Africa e a lui ha sottolineato la necessità di un cessate il fuoco immediato per evitare l'ulteriore aggravarsi della crisi. Mentre il diretto interessato, il presidente congolese Felix Cise C. D. Sta alla finestra e annuncia di non partecipare al vertice della comunità dell'africa orientale per discutere della situazione nel suo paese e in particolare nella città di Goma, attaccata dai ribelli del gruppo M Ventitré, sostenuto appunto dal Ruanda. Milizie che appartengono all'etnia tutsi, minoritaria in Congo e che prendono il nome dall'accordo siglato con il governo centrale il ventitré marzo del duemilanove, accordo poi naufragato a dire del Ruanda a causa delle persecuzioni nei confronti degli Hutu, mentre il Congo sostiene non del tutto a torto, che invece fa gola all'immenso patrimonio soprattutto di terre rare nel sottosuolo del Kivu, la regione infiammata dalla guerra civile. Nel frattempo Goma, capoluogo del Kivu, è stata pressoché tutta conquistata dai ribelli e le Nazioni Unite insieme alla Croce Rossa hanno lanciato l'allarme per la popolazione civile. Gli ospedali sono al collasso a Goma, dove sono stati segnalati almeno cento morti e più di mille feriti, le scorte per un milione circa di sfollati che si è riversato nella città raddoppiandone la popolazione sono agli sgoccioli. All'allarme generale si sono aggiunte le parole del Papa che ha chiesto la cessazione del conflitto, mentre giunge anche la denuncia dell'o M s di stupri sistematici avvenuti nella zona di confine con Ruanda Ruanda, sotto i riflettori per il suo ruolo di sostenitore delle milizie che hanno sferrato l'attacco a Goma, ma che per ora non ha confermato la presenza di sue truppe nel capoluogo del Kivu. Attacchi che sono comunque condannati anche dall'unione africana che ha definito atroci. A Kinshasa. Infine, dopo le ondate di proteste contro le ambasciate, la situazione sembra essere tornata relativamente più calma. Gianluca Ales K T G. Ventiquattro .