Capodanno 2022, all'Expo di Dubai un Capodanno lungo 13 ore

Non solo festeggiamenti al Burj Khalifa , il grattacielo più grande al mondo, che attrae gran parte di coloro che passano l'inizio dell'anno a Dubai. Gli Emirati Arabi, che quest'anno festeggia i 50 anni della loro fondazione, volevano competere in grandezza con il Capodanno di New York e così sono stati adibiti 29 punti nei quali svolgere i fuochi d'artificio e gli spettacoli di luce coi droni che hanno dato il benvenuto al 2022. "Nonostante le difficoltà nel viaggiare gli italiani non hanno perso la voglia di festeggiare lontano da casa e al caldo, nonostante oggi a Dubai siano stati colti di sorpresa dalla pioggia." Un acquazzone di pioggia come non si vedeva da anni a Dubai, aveva fatto temere per i festeggiamenti poi tutto rientrato. "È calco, a poche ore dall'Italia e si sta bene." "Pioggia o non pioggia, speriamo di no sennò è un casino." "Andiamo a farci due passi sul mare e poi vediamo i fuochi." "Io ero un po' scettico, mi devo completamente ricredere." All'Expo di Dubai, dove sono presenti oltre 190 paesi del mondo, i padiglioni nazionali hanno celebrato l'arrivo del nuovo anno allo scoccare della mezzanotte dei rispettivi paesi, a cominciare dall'Australia e dalla Nuova Zelanda. Un Capodanno da record, durato ben 13 ore. Nell'attesa che ha portato alla mezzanotte , ci sono stati i ritmi della pizzica italiana con la notte della Taranta. In concomitanza con l'Expo è stata inaugurata la Ain Dubai, la ruota panoramica più grande al mondo, nuovo luogo iconico nella Dubai Marina dove ci sono stati tanti turisti per cenare e vedere i fuochi d'artificio e gli spettacoli dei droni sulla spiaggia o dalle barche sul mare. "Qual'è un desiderio per questo 2022?" "Che possiamo ritornare a fare quello che più ci piace e stare con le persone che più amiamo." "La gioia di ritornare a vivere come prima." Il 2021 è stato un anno importante per gli Emirati Arabi e Dubai. Sono state fatte riforme legali, avviati i nuovi piani di smart city e sono state fatte riforme radicali come il cambio del weekend dal venerdì alla domenica.