In Cile, nella provincia di Iquique, la storica chiesa di San Francisco è stata colpita da un incendio. Monumento nazionale del Paese dal 1994, l’edificio è stato avvolto dalle fiamme e ridotto in cenere. Almeno dodici vigili del fuoco sono intervenuti per tentare di spegnere l’incendio, su cui le autorità hanno aperto un’indagine.