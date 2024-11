Nel nord della Cina un nuovo museo ha aperto le sue porte all’interno del sito archeologico di Taosi, risalente a oltre 4300 anni fa. La struttura, realizzata grazie allo scavo di 30mila metri quadrati a partire dal 1978, si trova nella città di Linfen e custodisce oggetti dell’epoca come ceramiche, manufatti in legno e utensili cerimoniali in giada.