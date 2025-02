Cina, tutti i progressi del robot umanoide Tiangong

In Cina, il 17 febbraio, il robot umanoide Tiangong ha ottenuto importanti aggiornamenti tecnologici, dimostrando capacità avanzate come correre, salire scale e ispezionare impianti elettrici. Presentato nell’aprile 2023, è il primo robot umanoide a grandezza umana completamente elettrico. Ha recentemente scalato 134 gradini in un test all’aperto a Pechino e può correre fino a 12 km/h, anche sulla neve. Il progetto punta a migliorare l’intelligenza artificiale e diffondere l’uso dei robot umanoidi in vari settori.