The Eyes of Gaza, il diario di Plestia Alaqad

Dopo oltre un anno e cinque mesi di Guerra in Medioriente, ancora oggi la stampa internazionale non può entrare a Gaza. Tra i giornalisti palestinesi che da ottobre 2023 hanno inziato a raccontare la guerra, c'è la 23enne Plestia Alaqad. I suoi video con elmetto e giubbotto antiproiettile hanno fatto il giro del mondo. Un vero e proprio diario pubblicato via social, che è diventato poi un libro "The Eyes of Gaza", edito da Pan MacMillan. A Sky TG24 ha raccontato cosa significhi la vita a Gaza oggi e il dolore che ha provato quando ha dovuto lasciare la sua terra. L'intervista è di Beatrice .