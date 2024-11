Città del Messico, la parata del Giorno dei Morti

Il 2 novembre, scheletri e marionette giganti hanno invaso il Paseo de la Reforma di Città del Messico per la tradizionale parata del Día de los Muertos. Migliaia di persone, tra residenti e turisti, hanno partecipato per ammirare carri, costumi e figure dedicate alla celebrazione della vita e della morte nella cultura messicana. La tradizione prevede due giorni di festa: il 1° novembre per i bambini defunti (Día de los Inocentes) e il 2 novembre per gli adulti. L’ispirazione per questa parata annuale deriva dalla scena d'apertura del film "Spectre", in cui James Bond insegue un criminale durante una parata simile nella capitale messicana.