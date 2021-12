Cnn sospende Chris Cuomo, fratello ex governatore New York

Nel paese che ha fatto diventare grande Presidente, un mediocre attore di Hollywood. E qualche decennio dopo ha mandato alla Casa Bianca un personaggio televisivo o poco più. Il confine tra arena mediatica e agone politico, è più sfumato che altrove. Ecco così, che un'accusa che in Italia solleverebbe a malapena un embè. Da queste parti, dove alla forma tengono tantissimo, finisce in scandalo. Uno dei più famosi anchorman della tv americana, Chris Cuomo star di Prime Time, il programma più visto della CNN, in onda tutte le sere alle 9, è stato sospeso dalla rete a tempo indefinito. La colpa, è aver aiutato il fratello Andrew, a gestire le accuse di molestie sessuali che lo hanno portato a dimettersi dalla carica di Governatore di New York. Chris gli avrebbe scritto qualche discorso, e avrebbe usato le sue conoscenze per scoprire quanto serie, o credibili fossero le storie che i giornali, avrebbe pubblicato su di lui il giorno dopo. Se nel mondo anglosassone, le dinastie sono importanti, pensate come tengono alla famiglia, gli americani di origine italiana. Quella iniziata da Mario Cuomo figlio di immigrati del sud, Governatore per tre mandati a partire dagli anni 80. E' la più importante, da New York Andrew accarezzava la scalata a Washington ,mai tentato dal padre. Mentre ogni sera, Chris parlava a un milione di telespettatori godendosene sei di stipendio annuale. Che prima ci fosse la famiglia, poi il lavoro lo diceva apertamente. E la reta, approvava con equilibrismo un po' ardito, quando c'erano da celebrare i successi nella lotta al covid intervistava il fratello Governatore, quando sono cominciati i guai ha giocato la carta della parentela per non occuparsene. CNN 40 anni fa la prima rete all news del mondo, si presenta indipendente dai partiti ma non apolitica. Con chiara tendenza verso istanze democratiche, e fortissime critiche al trumpismo. Cose simili, succedono però anche dall'altra parte. Su Fox News rete ancora più vista l'anchor Sean Hannity, non ha mai nascosto di fare da spin doctor di Donald Trump. Se nella terra che ha inventato il grande fratello, avere un fratello grande è un rischio, non tutto in questa storia è bianco o nero. Le rivelazioni su Chris Cuomo, sono state fatte filtrare dal Procuratore Generale di New York Letitia James. Che dopo aver esposto i peccatucci di Andrew, ha annunciato guarda un po' che si candida a prenderne il posto.