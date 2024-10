In Colombia, nella cittadina di San Jose del Guaviare, numerosi agricoltori di coca si sono reinventati come guide turistiche. Grazie al loro aiuto i turisti possono visitare le attrazioni della città, come il Cerro Azul, dove si trovano antiche pitture rupestri. L’abbandono delle piantagioni di coca da parte degli agricoltori ha anche permesso di limitare la deforestazione del Paese.