A Shushtar, nella provincia iraniana del Khuzestan, un incendio è divampato in una raffineria di petrolio in seguito a una collisione tra un'autocisterna e dei serbatoi di benzina. Numerosi soccorritori hanno raggiunto l’impianto per riuscire a sedare l’incendio, che ha causato la morte di almeno una persona e diversi feriti.