Ohio, zucca gonfiabile gigante invade la strada

Il dipartimento di Polizia di Bay Village, in Ohio, ha condiviso il video di un agente che si imbatte in un insolito incidente: un gonfiabile di Halloween gigante, a forma di zucca, finito in mezzo alla strada. La decorazione, una jack-o'-lantern, era rotolata via dal giardino del proprietario il 14 ottobre intorno alle 7 del mattino. Il tenente Mark Palmer ha cercato di rimuovere la zucca dalla strada, ma è stato improvvisamente sopraffatto dal gonfiabile. Con l'aiuto di un passante e di un altro agente, la zucca gigante è stata poi riportata al proprietario. Nessuno è rimasto ferito durante l'episodio, né gli agenti né i passanti.