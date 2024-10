Terremoto in Turchia, la gente schiva la caduta dei detriti

Tre persone sono state riprese mentre evitavano di essere colpiti dalla caduta di detriti da un tetto durante un terremoto nel sud-est della Turchia. La scena è stata catturata delle telecamere di sorveglianza in una strada di Elazig. La scossa, di magnitudo 5,9, ha colpito mercoledì 16 ottobre la provincia di Malatya, nella Turchia orientale, ha affermato l'Autorità nazionale per la gestione dei disastri e delle emergenze (AFAD), aggiungendo che non ci sono state segnalazioni immediate di danni o vittime. .