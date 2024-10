Lunedì 14 ottobre è stato possibile ammirare il passaggio della cometa del secolo, mentre attraversava un cielo viola in Nevada. Il fotografo che ha immortalato con un video in timelapse questo momento, vicino a Searchlight, ha raccontato a Storyful che la cometa era "facilmente" visibile ad occhio nudo circa 45 minuti dopo il tramonto. Gli avvistamenti in tutto il mondo quest’autunno costituiscono un evento “che si verifica una volta ogni 80.000 anni”, ha affermato la NASA.