Messico, secondo sindaco assassinato in pochi giorni

Il sindaco di Candelaria Loxicha, in Messico, è stato assassinato il 15 ottobre davanti alla sua abitazione. È il secondo primo cittadino messicano ucciso in ottobre. Pochi giorni prima, il sindaco di Chilpancingo, capitale dello stato di Guerrero, era stato assassinato subito dopo l'inizio del suo mandato. Entrambi i casi sottolineano la crescente violenza che affligge il paese. Il governatore di Oaxaca, Salomon Jara Cruz, ha assicurato che le indagini sono in corso e ha promesso giustizia. La presidente Claudia Sheinbaum ha riaffermato il suo impegno contro il crimine. .