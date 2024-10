Le forti piogge hanno sommerso le strade della città meridionale di Chennai, in India, martedì 15 ottobre, causando inondazioni improvvise e gravi allagamenti. Residenti e veicoli sono stati costretti a muoversi tra le strade allagate, con molte scuole e attività commerciali chiuse a causa della situazione. Il governo statale ha dichiarato una giornata di chiusura per scuole e uffici governativi a Chennai e nei distretti vicini per mercoledì, come riportato dai media locali.