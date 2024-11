COP29, leader mondiali posano per foto di gruppo

Il 12 novembre i leader mondiali si sono riuniti a Baku, in Azerbaigian, per la foto di gruppo della COP29, che ospita il Summit per l'Azione Climatica. Circa 80 leader partecipano all'incontro, ma l'assenza di rappresentanti di Stati Uniti, Unione Europea e Brasile potrebbe rallentare i progressi nella lotta contro il riscaldamento globale. L'elezione di Donald Trump come presidente degli USA, insieme alle crisi economiche e alle guerre in Ucraina e Gaza, complica il raggiungimento dell'obiettivo di 1 trilione di dollari di finanziamenti per il clima destinati ai Paesi in via di sviluppo.