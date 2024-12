Corea del Sud, aereo si schianta: oltre 150 morti

Un Boeing 737-8AS della Jeju Air, con 181 persone a bordo, si è schiantato questa mattina all’aeroporto di Muan, in Corea del Sud, causando almeno 150 morti. Solo due passeggeri sono stati estratti vivi, mentre le operazioni di recupero dei corpi risultano estremamente difficili. Secondo i vigili del fuoco, l’aereo è stato “quasi completamente distrutto” dopo l’impatto con una barriera di fine pista, rendendo complicata l’identificazione delle vittime. L’incidente sarebbe stato causato da una collisione con uccelli e condizioni meteorologiche avverse. Un’indagine congiunta è in corso per determinare le cause esatte.