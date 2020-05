Coronavirus, veleno di Trump su Pelosi: donna malata

Mentre in Europa i numeri iniziano a scendere sensibilmente nel resto del mondo il coronavirus non ha ancora arrestato la sua corsa crudele. A lanciare l'allarme l'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui solo nelle ultime 24 ore si sarebbero registrati oltre 100000 nuovi casi, con crescite preoccupanti soprattutto nei paesi in via di sviluppo, mentre ci si avvicina velocemente a varcare la simbolica soglia di 5 milioni di contagi dall'inizio della pandemia. Anche negli Stati Uniti i numeri non sono ancora rassicuranti e le stime parlano di oltre 110000 morti entro metà giugno. Eppure tutti gli Stati ormai hanno avviato a vari gradi un allentamento delle misure restrittive. Il Presidente Trump continua a spingere per le aperture, tanto da ipotizzare di ripristinare il G7 dei Capi di Stato e di Governo per fine giugno a Camp David, come da programma, in presenza dei leader mondiali e non più in videoconferenza. Trump d'altronde ha fretta di tornare alla normalità dato che le elezioni di novembre si avvicinano. Una scommessa che punta a limitare la perdita di consensi, secondo i suoi sostenitori; un azzardo pericoloso giocato sulla vita delle persone, secondo i suoi avversari che nelle ultime ore non gli hanno risparmiato attacchi pesanti, a partire dalla speaker della Camera Nancy Pelosi, che da settimane, quasi come un gesto di sfida, a differenza del Presidente indossa sempre la mascherina in pubblico. La Pelosi, commentando la decisione di Trump di assume a scopo preventivo l’idrossiclorochina ha sottolineato velenosamente che il Presidente dovrebbe fare attenzione agli effetti collaterali dato che è obeso e avanti con l'età. Altrettanto dura la replica di Trump, che ha dato alla speaker della Camera della donna malata con problemi mentali. Un duello non a fil di spada ma condivide i guantoni, guantoni che il Presidente continua ad indossare anche contro la Cina, accusata ieri di essere responsabile, con la sua incompetenza, di una strage di massa globale.