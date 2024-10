Sky TG24 nella residenza scozzese di Carlo III

Dumfries House sorge non molto lontano da Glasgow nelle Lowlands scozzesi. Il palazzo, in stile palladiano e risalente al XVIII secolo, è grande 1.800 mq. e sorge al centro di circa 800 acri di splendido verde. Nel 2007 l'allora Principe di Galles, ora Carlo III, intervenne perché ne fosse evitata la vendita a qualche multimilionario che l'avrebbe resa la sua proprietà privata. Raccolse i fondi perché diventasse sua e potesse così trasformarla nell'epicentro delle sue azioni di beneficenza e, di fatto, un bene per la collettività locale. Se si vuole comprendere meglio il pensiero di Carlo III, capire quali sono le tematiche che gli stanno veramente a cuore, bisogna venire qui a Dumfries House che è la residenza in Scozia che sicuramente il sovrano ama di più e che è anche il quartiere generale della King's Foundation. Tra alberi secolari e orti rigorosamente biologici in cui tutto è pensato in termini di sostenibilità sorgono i vari laboratori destinati soprattutto a bambini delle scuole primarie e secondarie. Ma ci sono seminari e corsi pensati per universitari e dottorandi. Nell'anno 2023-24 più di 15.000 studenti hanno beneficiato di questi percorsi educativi in maniera del tutto gratuita. La formazione comprende una vasta gamma di possibilità. Si va dalle materie scientifiche come chimica e fisica con i primi rudimenti in ambito aerospaziale, settore che garantisce occupazione in quest'area del paese, a corsi di ceramica, sartoria, allevamento, macelleria e botanica.