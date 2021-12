Covid, Von der Leyen: per metà gennaio Omicron dominante

Non si deve dimenticare, questo è importante, considerare che prima dell'aumento dei nuovi casi, prima c'era solamente la variante Delta, adesso all'orizzonte si affaccia la nuova variante Omicron che è ancora più contagiosa se si guarda come sono raddoppiati i casi ultimamente, in 2-3 giorni c'è stato un raddoppio, purtroppo è sconvolgente, e quindi dobbiamo purtroppo accettare che già per la metà di gennaio Omicron sarà la variante dominante in tutta Europa. Nell'ultimo anno abbiamo lavorato moltissimo e raggiunto moltissimo, per questo l'Europa oggi è meglio preparata per contrastare questo virus.