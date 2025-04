Cuccioli di leone giocano al sole nello zoo di Whipsnade

Quattro cuccioli di leone nordafricano, nati lo scorso gennaio, sono stati ripresi mentre giocavano al sole nello zoo di Whipsnade, in Inghilterra. I piccoli, tre femmine e un maschio, fanno parte del Programma Europeo per le Specie Minacciate (EEP) e hanno superato da poco il primo controllo veterinario. I guardiani hanno confermato che godono di ottima salute e stanno crescendo rapidamente. Il pubblico è ora invitato a scegliere i nomi per i nuovi arrivati, parte di una specie considerata in declino dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura.