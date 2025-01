Il museo New Carlsberg Glyptotek di Copenaghen restituirà un busto in bronzo dell’imperatore romano Settimio Severo alla Turchia, dopo averne indagato la provenienza. Il reperto, datato tra il II e il III secolo d.C., proviene probabilmente dal sito di Bubon, saccheggiato negli anni ‘60. L’agenzia danese per la cultura ha autorizzato la restituzione insieme a reperti in terracotta. Il busto sarà esposto fino al 4 febbraio prima del suo rientro in Turchia.