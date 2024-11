Elezioni Usa 2024, la notte elettorale in 1 minuto

Le elezioni presidenziali americane sono state vinte dal candidato repubblicano Donald Trump contro la vicepresidente democratica Kamala Harris. L’ex presidente USA è stato in testa sin dalle prime battute dello spoglio, che ha seguito il voto del 5 novembre. Col passare delle ore, Trump ha trasformato il vantaggio negli Stati chiave in vittoria: prima Georgia e North Carolina, poi Wisconsin e Pennsylvania. Harris, che aveva visitato il comitato democratico durante il voto, non ha parlato ai suoi sostenitori. Gli endorser di Trump, come Elon Musk, hanno iniziato a esultare già nella notte; il candidato repubblicano ha tenuto un discorso a Palm Beach.