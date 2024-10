Elezioni Usa, comizio di Trump a Coachella con Dennis Quaid

Sabato 12 ottobre, l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha tenuto un comizio a Coachella, in California. Il candidato repubblicano ha attaccato l'avversaria democratica Kamala Harris, nel suo stato natale, per la crisi abitativa. L'immigrazione e la sicurezza delle frontiere sono stati altri temi centrali nel suo discorso. Presente al comizio anche l'attore Dennis Quaid, sostenitore dichiarato di Trump. Anche se la California è tradizionalmente uno stato democratico, migliaia di sostenitori si sono riuniti per ascoltare Trump, protetto da vetri anti-proiettili dopo i due attentati.