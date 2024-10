Elezioni Usa, Trump al comizio su camion della spazzatura

"Come vi sembra il mio camion della spazzatura? Questo camion è in onore di Kamala e Joe Biden". Dopo essere sceso dall'aereo che lo ha portato al suo comizio a Green Bay, nel Wisconsin, il candidato repubblicano Donald Trump ha deciso di cavalcare le ultime polemiche con uno dei suoi siparietti elettorali. "L’unica spazzatura che vedo galleggiare là fuori sono i fan di Trump”, aveva detto Biden in un comizio a New York. Il tycoon ha risposto vestito da netturbino alla guida di un autocompattatore: "250 milioni di persone non sono spazzatura. Posso dirvi chi è la vera spazzatura, ma non lo diremo".