Expo 2020 Dubai, protagonista per l'Italia sarà la Bellezza

Avrà una superficie di 3500 metri quadrati e sarà allestito in una posizione centrale, il padiglione Italia, costruito come habitat totalmente sicuro per il più grande evento globale post pandemia: Expo 2020 a Dubai. Protagoniste saranno le regioni. Il riapparire del territorio italiano nella loro bellezza, dopo la pandemia, sarà un momento importantissimo per tutte le nostre regioni che per la prima volta in un'Expo universale saranno partner visibili attivi per tutta la durata dell'Expo, tutti i sei mesi. Il nostro Paese si presenterà con la forza della sua bellezza che si fonda sulla diversità dei suoi territori, ma anche dei suoi saperi. Per bellezza intendiamo l'armonia del bello, del buono, del vero e del giusto. Toccherà lo sguardo attento del regista premio Oscar Gabriele Salvatores narrare la bellezza dell'Italia attraverso un racconto poetico per immagini. Andrò a cercare se possibile...non voglio essere poetico, ma l'anima sia del territorio e dei territori sia delle persone che vivono in questo territorio, il passare da la signora che fa i tortellini e col mignolo a Bologna a lì vicino i tecnici del per esempio della Ferrari che invece lavorano in un'altra maniera. Io credo che possa venir fuori qualcosa di interessante. Un ritorno di un miliardo e mezzo di euro per ogni anno per i cinque anni successivi è l'indotto economico stimato per l'Italia da Expo 2020. Un Paese ferito dal virus che guarda a Dubai anche per ripartire. Vorrei raccontare un Paese sì ferito, ma che ha tutte le opportunità per tirarsi fuori da questo incubo. Questo piccolo grande incubo che stiamo vivendo.