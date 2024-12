Filippine, nuova eruzione del monte Kanlaon

Un’eruzione ha scosso il vulcano Mt. Kanlaon, nelle Filippine centrali, costringendo le autorità a evacuare l'area circostante. Lunedì 9 dicembre, il vulcano ha emesso una colonna di cenere alta fino a 4.000 metri, spingendo il Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) ad alzare l'allerta al livello 3 su 5. Questo indica un rischio elevato di colate laviche e una possibile eruzione pericolosa nelle prossime settimane. Mt. Kanlaon, situato tra le province di Negros Occidental e Negros Oriental, è uno dei circa 24 vulcani attivi del Paese, che si trova sul "Ring of Fire" del Pacifico, noto per l'intensa attività vulcanica e sismica.