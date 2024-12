Un treno Brightline ha colpito un camion dei pompieri sabato mattina a Delray Beach, in Florida, causando 15 feriti, tra cui tre vigili del fuoco e 12 passeggeri del treno, secondo le autorità locali. I vigili del fuoco sono stati trasportati in ospedale, dove due inizialmente in condizioni critiche sono ora stabili. Anche i passeggeri feriti, con lesioni minori, sono stati assistiti dai soccorsi di Palm Beach County. Non si registrano vittime.