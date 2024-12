Vladimir Putin, 25 anni da zar

E' il 31 dicembre 1999 quando i russi intenti nei preparativi del tradizionale cenone di Capodanno vengono colti di sorpresa da un annuncio che avrebbe cambiato il corso della loro Storia. Boris Eltsin, il primo Presidente della Russia post-sovietica appare sugli schermi televisivi per un discorso inaspettato: annuncia le dimissioni e nomina come successore il quasi sconosciuto Vladimir Vladimirovich Putin. La notizia sconvolge una nazione stanca del caos della corruzione degli anni 90 ma anche incredula di fronte a quel volto nuovo e poco familiare, che senza che nessuno potesse immaginarlo sarebbe rimasto al potere per i successivi 25 anni. Oggi, 25 anni dopo, Putin è ancora al Cremlino con prospettive di rimanervi fino al 2036 una fetta significativa della popolazione russa non conosce altro Leader. Putin è diventato una figura centrale e divisiva nella politica mondiale, da molti considerato un nemico giurato dell'Occidente. Con il passare degli anni trasforma il suo ruolo da possibile riformatore a Leader autoritario, guidando la Russia verso una crescente centralizzazione del potere e una politica estera sempre più aggressiva dal conflitto in Georgia nel 2008 all'annessione della Crimea nel 2014 fino alla guerra in Ucraina iniziata nel 2022. Putin diventa l'avversario dichiarato di molte democrazie occidentali e il 17 marzo 2023 la Corte Penale Internazionale emette contro di lui un mandato di arresto perché sarebbe il responsabile di crimini di guerra. Sul fronte internazionale Putin oggi sta alzando la posta in vista di possibili negoziati per porre fine al conflitto. Forte di avanzate strategiche e del sostegno di partner internazionali come Cina e Iran il Leader russo si presenta al tavolo delle trattative con richieste che rigettano o ridimensionano le proposte occidentali. Vladimir Putin rimane una figura controversa, per molti russi è il simbolo della stabilità e della rinascita del Paese come grande potenza, per altri soprattutto in Occidente, è un dittatore spietato responsabile di guerre e depressioni. A 25 anni da quella notte del 1999 Putin continua a dividere a sorprendere e influenzare profondamente il mondo intero.