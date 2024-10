I resti dell'uragano Kirk hanno causato inondazioni in Francia, con immagini che mostrano un asino tirato in salvo dalle acque che hanno invaso strade e parchi giochi. Le autorità francesi hanno lanciato avvisi di alto rischio di inondazioni in oltre 30 aree, con raffiche di vento fino a 150 km/h sui Pirenei e fino a 90 mm di pioggia nella regione di Parigi.