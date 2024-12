La Corte di Cassazione francese ha respinto il ricorso presentato dall’ex presidente Nicolas Sarkozy confermando la condanna a 3 anni per corruzione e traffico di influenze. Sarkozy è stato riconosciuto colpevole di aver provato a corrompere un giudice per ricevere in cambio informazioni su un’indagine riguardo suoi pagamenti illeciti ricevuti dall’ereditiera Liliane Bettencourt. .