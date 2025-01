Gaza, ostaggi Moses e Yahud consegnati alla Croce Rossa

Militanti palestinesi armati hanno consegnato gli ostaggi israeliani Gadi Moses e Arbel Yahud alla Croce Rossa a Khan Younis, nella Striscia di Gaza, in cambio della liberazione di 110 prigionieri palestinesi, in base a un accordo che ha posto fine ai combattimenti. Le immagini diffuse dalle tv locali mostrano la ressa di miliziani e civili intorno al convoglio durante il rilascio, avvenuto tra urla e fischi. Centinaia di persone, infatti, si sono radunate sul posto per ricordare che Hamas ha ancora una forte presenza a Gaza nonostante i pesanti bombardamenti da parte dell’esercito israeliano durati oltre 15 mesi. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha denunciato di aver assistito "con grande severità" a "scene scioccanti" durante la liberazione avvenuta oggi degli ostaggi da Gaza. .