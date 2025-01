Gaza, Trump: "Portiamo i palestinesi in Giordania ed Egitto"

Il 26 gennaio il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un piano per trasferire fino a 1,5 milioni di palestinesi da Gaza verso Egitto e Giordania, definendo la Striscia “un cantiere di demolizione”. Secondo Israele, Hamas ha violato il cessate il fuoco non fornendo la lista completa degli ostaggi da rilasciare, come richiesto dall’accordo. Finora 7 ostaggi su 33 sono stati liberati, ma il mancato aggiornamento delle condizioni dei rimanenti è considerata da Tel Aviv una violazione dell’intesa.