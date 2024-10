Georgia, urne aperte per le elezioni

Sabato 26 ottobre, i georgiani votano per un’elezione parlamentare considerata decisiva per il futuro del Paese. In gioco c'è la scelta tra un’integrazione più stretta con l’Occidente o un avvicinamento a Mosca. Il partito al governo, Sogno Georgiano, in carica dal 2012, affronta quattro blocchi dell'opposizione, tutti filo-occidentali. Dopo l'invasione russa dell'Ucraina, Sogno Georgiano ha preso posizioni più vicine a Mosca, suscitando critiche dall’opposizione. La Georgia ha una storia politica instabile, segnata da rivolte popolari e scontri politici.