Signora McCain il 16 ottobre è la giornata mondiale dell'alimentazione. Più di 730 milioni di persone oggi soffrono la fame. I più colpiti sono le popolazioni più fragili. Nonostante tutti gli sforzi però non si riesce a migliorare questa situazione. Perché? Una delle più gravi emergenze attuali è la crisi a Gaza dove è praticamente impossibile anche fare arrivare gli aiuti umanitari. Come fate? E come singole persone noi cosa possiamo fare?.